La squadra. Seduta a ranghi ridotti. Primo assaggio in campo per Kanoute

Seduta pomeridiana a Pian di Massiano a ranghi ridotti. L’allenatore del Perugia, Lamberto Zauli ha lavorato con un gruppo ristretto di calciatori, tra infortunati e giocatori che erano fuori dalla sede perché impegnati al funerale dell’ex segretario del Perugia, Ilvano Ercoli (Bartolomei, Dell’Orco, Angella e Lisi).

Prima seduta di allenamento per Mamadou Kanoute, anche se il giocatore ha svolto un lavoro differenziato perché sta recuperando da un infortunio. Kanoute si è ripreso, ma non ha molti allenamenti nelle gambe e quindi, in vista della partita con la Vis Pesaro di venerdì si può ipotizzare al massimo una convocazione e la panchina.

Indisponibili per il prossimo appuntamento di campionato i soliti noti: niente da fare per Riccardi (che si è operato e sta già lavorando per rientrare prima possibile), Mezzoni, Angella, Di Maggio e Seghetti. Fuori anche Lisi che ha rimediato il giallo che gli costa il turno di squalifica nella prossima sfida. Rispetto all’ultimo appuntamento di Rimini, Zauli potrà contare sul rientro di Broh, fermato da un virus influenzale. I biancorossi torneranno in campo stamattina per una nuova seduta. Il tecnico dovrà cercare la soluzione migliore, con la rosa ridotta all’osso, per fronteggiare la squadra di Stellone.