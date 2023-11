La squadra. Sedute sul sintetico. Ad Ellera Vazquez lavora ancora a parte

Biancorossi in campo ancora sul terreno di Ellera. Con l’antistadio di Pian di Massiano in manutenzione per sistemare il manto erboso, il Perugia prepara la sfida alla Carrarese sul campo sintetico di Ellera. Alla seduta di ieri mattina hanno partecipato tutti, ad eccezione di Vazquez, assente anche alla ripresa del lunedì. L’attaccante ex Gubbio ha svolto una seduta differenziata a Pian di Massiano, ma il lavoro a parte è solo a scopo precauzionale. A partire da oggi, infatti, il giocatore dovrebbe tornare agli ordini di Baldini, ancora al campo di Ellera. A pieno ritmo Angella e Dell’Orco: il capitano prepara il rientro in campo già sabato, da capire se Baldini vorrà lanciare subito nella mischia anche Dell’Orco al centro della difesa o se opterà per un rientro graduale. Nelle prossime sedute si entrerà più nel vivo, con il tecnico chiamato a fare le sue scelte per l’undici da schierare sabato al Curi.