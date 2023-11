La squadra. Stamattina la ripresa. Appuntamento a Ellera

Dopo due giorni di riposo i biancorossi tornano in campo per iniziare a preparare la prossima partita, domenica sul campo dell’Olbia. La squadra di Baldini si ritrova stamattina ancora sul campo dell’Ellera visto che il campo dell’antistadio di Pian di Massiano è in manutenzione. L’allenatore del Perugia, per il prossimo confronto, dovrà fare a meno di Iannoni: il centrocampista, contro la Carrarese, ha raggiunto le ammonizioni che faranno scattare la giornata di squalifica. In settimana, Baldini lavorerà sul sostituto: la soluzione potrebbe essere l’impiego di Santoro in mediana, oppure Acella con Santoro sulla trequarti. Con molta probabilità non sarà a disposizione per la trasferta neanche Vazquez, alle prese con un problema muscolare. Il giocatore, con molta probablità, tornerà a disposizione per la prossima gara casalinga con la Vis Pesaro.