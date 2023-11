La storia. Sparito per 3 anni, segna il gol vittoria. Han fa sognare la Corea del Nord

Per tre anni aveva fatto perdere le sue tracce, ora torna ad esultare per un gol fondamentale. L’ex giocatore del Perugia, Han Kwang-Song è tornato ad essere un calciatore dopo oltre tre anni di sparizione totale: il 25enne attaccante ex del Grifo, Cagliari e Juventus ha segnato un gol nella vittoria della Corea del Nord contro Myanmar in un match delle qualificazioni mondiali. Dopo la rete la sua esultanza incontenibile. Han Kwang-Song _ come si legge su Fanpage _ è tornato al gol oggi in occasione della seconda partita giocata dalla Corea del Nord nel girone di qualificazioni per i prossimi Mondiali del 2026. Il 25enne attaccante ex Cagliari e Juventus aveva giocato il suo ultimo match il 21 agosto 2020 con la maglia dell’Al-Duhail: quel giorno aveva festeggiato il campionato vinto con la squadra qatariota, cui la Juve lo aveva ceduto a gennaio, oggi ha segnato la terza rete nella vittoria per 6-1 della nazionale nordcoreana su Myanmar. Han ha incornato un bel colpo di testa sotto la traversa, festeggiando il ritorno al gol come una liberazione. La Corea del Nord aveva perso il primo match di qualificazioni mondiali asiatiche la settimana scorsa contro la Siria, uno 0-1 nel quale Han aveva rivisto il campo dopo la sua lunga sparizione in seguito alla risoluzione ONU del dicembre 2017 che gli imponeva – al pari di tutti i suoi connazionali – di non lavorare più all’estero (per non consentirgli di versare i suoi guadagni al regime di Kim Jong-un e finanziarne gli investimenti in campo militare, nucleare e chimico) e dunque di tornare in patria.