L’allenatore BALDINI. "Male il primo tempo. Ci mancano punti»

"La partita del primo tempo non mi è piaciuta, abbiamo trovato poco gioco tra le linee e siamo stati troppo lenti. Il secondo tempo è stato buono, dopo la traversa di Ricci e il gol annullato a Seghetti abbiamo rallentato un attimo contro una squadra forte. In questo momento, pur lavorando tanto in settimana, non riusciamo a trovare più di un gol", ha dichiarato Baldini nel dopo gara a Umbria Tv. Sull’assenza del bomber. "Non ho tempo di pensare a quello che non ho, ma devo alzare i numeri di questi giocatori. Quando una squadra fa pochi gol, non dobbiamo prenderli. A noi ci mancano i punti di Rimini, Recanati e Pineto. Il Cesena lavora in continuità dall’anno scorso, se questo distacco ci sarà a marzo sarebbe preoccupante per la nostra squadra. Stesso discorso per la Torres. Abbiamo una squadra che ha margini di miglioramento, dobbiamo rimanere attaccati alle prime".