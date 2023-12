L’avversario. Greco: "Loro forti ma noi vogliamo ribaltare il pronostico»

PERUGIA - "Arriva una squadra che ha una tradizione importante nel campionato italiano, una squadra forte di questo girone che l’anno scorso era in una categoria superiore – come riporta centotrentuno.com – . Sarà una partita impegnativa, abbiamo voglia di misurarci contro una squadra forte. Indisponibili? C’è solo qualche acciacco".

Leandro Greco, tecnico dell’Olbia presenta la sfida contro i biancorossi.

"Quando sei a Perugia devi cercare sempre di vincere, quando manca qualche risultato è normale che si vada sotto pressione. Ma sotto pressione lo sono tutti gli allenatori alla fine, indipendentemente dagli obiettivi che un club può avere. Il Perugia è una squadra forte, ma noi come tutte le partite vogliamo provare a ribaltare il pronostico e mettere dentro quella mentalità che ci serve da qui all’inizio della sosta".

Sulla poca concretezza di Olbia e Perugia, Greco spiega.

"Tante partite di quelle che abbiamo giocato, ad esempio quella con la Recanatese con Biancu dopo cinque minuti, se avessimo segnato le gare avrebbero preso un’altra piega. Difficile esprimersi su questo, il Perugia ha tanti giocatori forti, li abbiamo analizzati, hanno qualità importanti e l’attenzione dovrà essere più alta. Noi abbiamo le carte per metterli in difficoltà, sappiamo sarà una gara tosta ma sarà uno stimolo per noi. Loro avranno un approccio tosto, chi vuole vincere il campionato deve averlo. Loro secondo me vorranno aggredirci, verranno a prenderci alti, hanno quel tipo di mentalità, quindi per noi diventa anche una bella sfida caratteriale. Vedremo domenica quanto siamo stati bravi a prepararla".