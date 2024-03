L’avversario: "Il Grifo avrà voglia di riscatto"

Con Colavitto fermato dal giudice spoertivo, è il viceallenatore dell’Ancona, Marco Noviello, a presentare il match contro il Perugia. I dorici lontano da casa hanno riportato due successi, sei pareggi e sette sconfitte, oggi, con 32 punti, sono un punto sopra la zona play out. Ma sono reduci dal successo nell’ultimo turno di campionato, in casa. "La vittoria con la Fermana ha portato sicuramente un’aria diversa, i ragazzi si sono allenati bene ma lo hanno sempre fatto in questi mesi, sotto questo aspetto non possiamo dir loro nulla. Il Perugia? Sicuramente avranno una gran voglia di rivalsa, non ci dimentichiamo che avremo di fronte una squadra costruita per vincere, ci sono calciatori importanti. Penso che avranno grande voglia di riscattare la brutta sconfitta di Chiavari. Speriamo in un risultato positivo, da parte nostra anche un pareggio potrebbe essere ben accetto. La partita di andata? Eravamo agli inizi del Colavitto-bis, adesso i ragazzi sentono più responsabilità, ma da quel giorno le prestazioni ci sono sempre state, magari con qualche disattenzione di troppo che ci ha danneggiato un pochettino". Senza il bomber Spagnoli, Paolucci e Pellizzari, l’Ancona deve fare i conti anche con due situazioni incerte. “Mondonico e Prezioso hanno passato la nottata con vomito e problemi intestinali. Speriamo di recuperarli perché non sono giocatori che si possono regalare a una squadra come il Perugia. Vedremo l’evolversi della situazione e capiremo se potremo farli partire dal primo minuto o magari portarli in panchina.

L’Ancona, stando ai numeri, è squadra fragile nei secondi tempi: ha infatti perso 10 punti nelle riprese rispetto al risultato dei primi tempi.