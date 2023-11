L’avversario. Il tecnico Amaolo: "Li affrontiamo senza timore». Lo stadio ’Mariani’ a capienza ridotta: è sold out

Lo stadio ’Pavone Mariani’ è sold out per il match con il Perugia. Comprensibile, visto che per ragioni di sicurezza, la capienza è stata ridotta a 644 posti di cui 200 per gli ospiti. Daniele Amaolo, tecnico del Pineto, ha presentato la gara con il Perugia. "Per noi è importante tornare finalmente al "Mariani Pavone": è diventato un gioiellino, una struttura di questo tipo nel territorio è tanta roba. Inauguriamo contro una squadra blasonata come il Perugia, costruita per fare la serie B: non è stata ripescata ma ha mantenuto lo stesso organico, sarà una gara difficile. Con squadre di questa caratura devi fare la prestazione importante: dipenderà da noi, dall’atteggiamento in campo. Mi auguro di affrontare il Perugia senza timore, ma con massimo rispetto perché ci sarà da correre e lottare con ritmi alti. Credo che i biancorossi si giocheranno la vittoria finale con il Cesena e la Torres, secondo il mio punto di vista: credo siano le squadre più accreditate per gli organici che hanno a disposizione". Sulla formazione: "Ingrosso, Marafini e Baggi hanno recuperato, potrebbero essere della partita. A centrocampo abbiamo Schirone, Pellegrino e Traini che non possono essere recuperati". Una parola anche per i tifosi che hanno sostenuto il Pineto anche nelle gare disputate a Pescara: "Abbiamo sempre sentito vicino il nostro pubblico, cerchiamo di dare soddisfazione a loro, alla società ed al territorio. Il Pineto in Lega Pro è un qualcosa di importante per tutta la provincia".