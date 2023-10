L’avversario. Pagliari: "Il Grifo è il mio amore. Ma punto a fargli uno scherzetto»

PERUGIA – Stasera a Recanati il Perugia di Baldini si troverà di fronte due grandi ex. In panchina c’è Giovanni Pagliari, indimenticabile bomber del Grifo (153 partite e 34 gol in biancorosso in tre riprese dal 1981 al 1989) ed ex tecnico (un anno e mezzo in C dal 2008 al 2010 con Covarelli presidente, poi l’annata 2018-2019 alla guida della Primavera di Santopadre), in campo l’ex attaccante Federico Melchiorri che verrà schierato dal primo minuto per provare a sfidare la difesa del Grifo.

Giovanni Pagliari ha affrontato da avversario il Perugia in due circostanze, nel campionato 2014-2014, quello concluso con la promozione del Grifo in B. Pagliari era sulla panchina de l’Aquila, con uno score di un pari e una sconfitta per il tecnico marchigiano.

"Il Perugia è il mio amore, la mia vita non solo calcistica – ha detto Pagliari al portale cronachemaceratesi.it – . Voglio però fare uno scherzetto al Grifo, la Recanatese non deluderà. Abbiamo cancellato la delusione e l’arrabbiatura per la partita di Pesaro nel derby, secondo me non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo pensare ai prossimi impegni e quello con il Perugia per me ha un sapore speciale. Il Grifo resterà sempre nel mio cuore, è stato la mia vita".

Sulla partita, Pagliari ha dichiarato. "Affrontare il Perugia è per me una soddisfazione incredibile, mi dispiace trovarlo in questa categoria perchè la città e la tifoseria meriterebbero di più. In questi campionati non conta il blasone o la storia, conta correre, il gruppo, le idee che una squadra mette in campo. La Recanatese ha tutte le possibilità per fare una grande partita, vediamo come andrà a finire".