L’avversario. Zeman: "I biancorossi erano favoriti come noi. Sono una squadra offensiva e anche esperta»

Zdnek Zeman, dopo la batosta contro la Juventus Next Gen, lancia la sfida al Perugia. Il tecnico del Pescara presenta il match contro i biancorossi di Formisano. "All’andata contro il Perugia fu una partita bella perchè entrambe le squadre giocarono un buon calcio – spiega il tecnico degli abruzzesi a Rete8 – . Senza obiettivo di primato siamo più liberi? Lo eravamo anche prima. Però dopo le prime sei partite ci siamo sentiti troppo bravi e non abbiamo migliorato".

Sull’avversario, Zeman spiega: "Il Perugia era una delle favorite come noi. Hanno fatto bene anche con Baldini perdendo poche partite. Sylla gli ha risolto la partita con la Lucchese, sono molto offensivi e con dei giocatori molto esperti. Noi dobbiamo crescere ancora tanto, ma aspetto che ciò avvenga. Siamo troppo legati alle individualità. Il problema è tattico e si risolve lavorando. Il pubblico? Dobbiamo conquistarlo noi".

Per quanto riguarda la formazione del Pescara, sono rientrati Accornero e Franchini, ma per l’undici titolare i dubbi saranno sciolti dopo la rifinitura in agenda oggi, vigilia del match.

"Qualche giocatore ha dei problemi, vediamo se li risolviamo. Il play? deve impostare il gioco. Dipende da che partita decidiamo di fare. Dagasso fa meglio la fase difensiva rispetto a Squizzato. L’ex Inter per me non può fare la mezzala. Gli manca la corsa".