Le altre. Cesena sfida la Lucchese. La Torres in posticipo

Il Perugia oggi e domani sarà spettatore interessato di quello che accadrà al Cesena e alla Torres, cinque punti avanti ai biancorossi con una gara ancora da giocare. Il Cesena, dopo aver vinto il recupero con la Virtus Entella, è volato in testa alla classifica, a quota 30 punti insieme alla Torres. I romagnoli scendono in campo oggi in casa contro la Lucchese (fischio di inizio alle 16,15). L’altra prima della classe, invece, sarà in campo nel posticipo del lunedì, domani sera, in casa della Vis Pesaro. I biancorossi devono confidare in un passo falso delle due squadre che guidano la classifica per non aumentare troppo il distacco.

La Carrarese, prossimo avversario del Perugia al Renato Curi (la partita è in programma sabato prossimo alle 18,30), scende in campo oggi pomeriggio in casa con la Spal (fischio di inizio alle 16,15).