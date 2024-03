Le pagelle. Adamonis si esalta nella ripresa. Lewis è un muro, Iannoni prezioso

ADAMONIS 6,5 Spettatore nel primo tempo. Il primo intervento della giornata è al 25’ della ripresa su conclusione di Cioffi. Ma la vera parata la tiene per D’Eramo al 33’, quando impedisce all’Ancon di riaprire il match.

MEZZONI 6,5 Non si risparmia per dare una mano anche in fase offensiva, non sempre è preciso, nelle conclusioni e negli appoggi. Puntuale, invece, nelle chiusure.

LEWIS 7 Non è al meglio ma non lo fa avvertire agli avversari e ai suoi compagni. Sostanza e sicurezza al centro della difesa.

VULIKIC 6 out per infortunio da fine gennaio, ritrova una maglia dal primo minuto. Qualche incertezza in avvio, poi però pesca bene Sylla in area che conquista il rigore (poi fallito).

PAZ 7 Sesto centro. Mica male. L’esterno biancorosso raccoglie l’assist di Sylla e mette in sicurezza la partita con la rete del 2-0. Ma la sua partita non è solo il gol, è la corsa su e giù per la fascia e il grande contributo in entrambe le fasi.

IANNONI 6,5 ritrova una maglia dal primo minuto. E come sempre se la merita. Dinamico in mezzo al campo, tempi giusti negli inserimenti. Conquista il secondo rigore, quello che va a buon fine.

TORRASI 6 gara pulita, sempre in controllo.

KOUAN 6 tiene la maglia e prende anche la fascia di capitano. A inizio ripresa può chiudere il match, ma Perucchini alza in angolo. Gara attenta, senza voler strafare e senza strafalcioni.

LISI 6,5 qualche cross indovinato, qualche altro sbarellato ma cecchino infallibile dal dischetto. Dopo l’errore di Sylla non era facile.

SYLLA 5,5 Conquista il rigore e poi si incarica di batterlo, Perucchini non fa il miracolo è il tiro a non essere irresistibile. Si riscatta, almeno parzialmente, con l’assist per Paz in occasione del 2-0.

SEGHETTI 6+ a volte si intestardisce troppo nel cercare soluzioni individuali, ma lo slalom palla al piede nel finale, vanificato da Perucchini, gli vale una sufficienza piena.

BOZZOLAN 6 Buon ingresso sulla fascia sinistra.

SOUARE Attento.

VAZQUEZ 6 Sta riprendendo confidenza con il campo

MATOS s.v. AGOSTI s.v.

Francesca Mencacci