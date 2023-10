Le pagelle: bene Cudrig. Difesa attenta, Angella al top. Paz e Bozzolan spingono

ADAMONIS 6 il portiere biancorosso si prende un grosso rischio al 41’ sul rinvio intercettato dall’attaccante dell’Entella. Solo una défaillance. Gara in sicurezza.

PAZ 6,5 sgroppa sulla fascia senza avvertire la stanchezza. Alterna cose molto positive ad altre meno, ma la sua prova è sufficiente.

ANGELLA 6,5 Prestazione di livello, anche se è stanco non lo si capisce.

VULIKIC 6,5 gara di grande attenzione, molto impegnato ma il difensore non sbaglia proprio nulla.

BOZZOLAN 6,5 Positivo, entra nel secondo gol, perché da quella parte ha campo e può spingere. Gara attenta quando c’è da serrare i ranghi.

IANNONI 6,5 Buon impatto sulla partita. Contribuisce a tenere il ritmo alto dei primi minuti. Rallenta nella fase centrale del primo tempo con il raddoppio biancorosso. Si rianima nella ripresa.

BARTOLOMEI 6,5 Ci prova su punizione in avvio. È il giocatore più vicino a Tascone al momento del tiro, ma era difficile contrastarlo. Baldini lo tiene fino alla fine perché può contarci anche se stanco.

KOUAN 6 Una gara senza sussulti. Grande volontà.

SANTORO 7 Raddoppia con un gol che racconta tutte le sue qualità. Baldini ci punta al punto da cambiare modulo. Alla prodezza dà seguito a tratti per il resto del match.

CUDRIG 6,5 Dopo il debutto di Lucca ritrova una maglia dal primo minuto.

Ha aspettato con pazienza il suo turno e ha dimostrato che al posto giusto può fare cose buone.

Assiste Seghetti sul vantaggio. Ci prova nella ripresa con una conclusione dalla distanza. Per lui anche una gara di grande sacrificio.

SEGHETTI 7 Un’altra chance per dimostrare di non essere un’arma solo in corsa. E lo dimostra subito, dopo quindici minuti quando arpiona la palla recuperata da Cudrig. Prova a dare brio alle ripartenze biancorosse.

VAZQUEZ 6 appena entrato va vicino al gol.

TORRASI 6 Entra in un momento difficile, dà il suo contributo.

GIUNTI 6 come sopra.

LISI 6 Dà vivacità ma anche un po’ di confusione.

MORICHELLI s.v.

Francesca Mencacci