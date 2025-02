Le pagelle. Broh e Cisco in confusione. Gemello e Giunti si salvano

GEMELLO 6 Ci mette le dita sulla punizione di Saporiti (29’). Allo scadere si allunga su Antoni. Nulla può sul destro di Magnaghi. Evita il 3-1 nel recupero su Salomaa.

LEO 5,5 inizia con un disimpegno sbagliato. La Lucchese attacca di più dalla sua parte con Antoni. Passa a sinistra con l’ingresso di Plaia.

DELL’ORCO 6 Imposta da dietro, cerca di mettere pezze a destra e a sinistra.

GIRAUDO 6 Recupera dall’affaticamento muscolare e trova una maglia nella difesa a tre scelta da Zauli. Dinamico e un po’ falloso. Nell’intervallo Zauli lo lascia negli spogliatoi, perché non era al meglio e perché era ammonito.

CISCO 5 Quarto di centrocampo, deve avere un occhio avanti e uno dietro. Invece nel limbo combina poco. Al 7’ sfrutta un errore degli avversari e va vicino al raddoppio. Ma poi palesa difficoltà.

TORRASI 5 Dopo il patatrac in occasione della sfida con la Vis Pesaro, Zauli gli dà fiducia dal primo minuto. Il centrocampo è spesso in affanno.

BROH 5 In difficoltà per tutta la gara. Non riesce a fare filtro e non riesce a dare una mano in fase offensiva.

LISI 5,5 Dopo una vigilia a mezzo servizio, l’esterno si riprende e ritrova una maglia dal primo minuto. Un primo tempo un po’ in confusione.

KANOUTE 6 Il debutto con la maglia biancorossa è dal primo minuto. Dopo quattro minuti mette la firma sul vantaggio biancorosso: sua l’iniziativa sulla rete di Matos. Qualche spunto quando ne ha l’opportunità.

MONTEVAGO 5,5 Bravo nel far salire la squadra. Ma resta ancora a secco di gol.

MATOS 6 Sblocca il risultato dopo quattro minuti. Non solo, si muove a tutto campo e almeno non sbaglia nulla.

GIUNTI 6 entra a inizio ripresa al posto di Lisi. Il più lucido.

PLAIA 5 Appena entrato si rende protagonista di un anticipo fuori tempo che porterà al gol del pari della Lucchese.

JOSELITO 5,5 Entra e può fare poco.

SEGHETTI 5,5 Ritrova il campo con il Perugia sotto per 2-1. Ha una possibilità e se la gioca male.

MARCONI 6 Almeno si dà da fare.

Francesca Mencacci