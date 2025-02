Le pagelle. Cisco e Matos, serata storta . Broh e Joselito mandano segnali

GEMELLO 6 Nel primo tempo mette la mano su un tiro-cross di Paganini. Ci mette una mano anche su Cannavò al 5’ della ripresa.

LEO 6 Grande attenzione in difesa, quando guadagna metri si mette in luce anche per una conclusione dalla distanza di poco sopra la traversa (27’).

AMORAN 4,5 Macchia una prestazione attenta e di sostanza con un rosso che si poteva evitare a otto minuti dal termine. Lascia la squadra in dieci in un finale che si rivelerà deleterio.

DELL’ORCO 6 Una sbavatura non cambia la sostanza: prestazione attenta. Nulla può fare nel finale.

GIRAUDO 6 Solita partita generosa, in avvio scende e crossa per Cisco. Motorino instancabile fino al cambio nel finale.

TORRASI 5 Ha senso tattico, segue l’azione, ma nella prima parte partecipa poco. Nella ripresa, con l’ingresso di Giunti, passa davanti la difesa. Ma nel finale combina il patatrac e la Vis ringrazia.

JOSELITO 6+ Preso, visto e schierato. Complice l’assenza di Giunti, Zauli lo propone dal primo minuto in cabina di regia. L’approccio è con personalità. Paganini lo pressa, si libera bene ma con il passare dei minuti manifesta nervosismo, sicuramente perdonabile.

BROH 6,5 Fa sentire la sua presenza in mezzo al campo. Va al tiro al 34’, la palla finisce di poco a lato. Nella ripresa concede il bis (11’). Ma sorattutto nel finale salva con un anticipo la sua porta.

CISCO 5,5 nel primo tempo ha meno verve e spinta di altre circostanze, a volte leggero. Ha un’occasione su cross di Giraudo ma se la gioca male. A inizio ripresa si fa prendere dall’egoismo e ignora Montevago. Ha spesso la palla ma non riesce a determinare come potrebbe.

MONTEVAGO 5,5 Prova a dare una mano alla squadra, ha poche palle giocabili in area di rigore. Coppola lo legge bene.

MATOS 5,5 Svaria a tutto campo, conquista diverse punizioni, ma è spesso troppo lontano dall’area di rigore per essere efficace. Nella ripresa Zauli lo avvicina a Montevago ma non è una grande serata.

GIUNTI 6 Subentra a Joselito, non è stato benissimo in settimana ma non si risparmia.

PLAIA s.v.

MARCONI s.v.

Francesca Mencacci