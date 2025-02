Le pagelle. Cisco e Seghetti non incidono. Bartolomei bene in difesa

GEMELLO 6,5 Ci mette una mano sul tiro-cross di Di Mario (30’), Fa il miracolo sul recupero su Franzoni, nulla può sullo stacco di testa di Tiritiello.

LEO 6 Partita attenta fino all’ultimo.

BARTOLOMEI 6+ con l’emergenza in difesa dà la sua disponibilità e si piazza al centro della difesa. Attento. Chiusura provvidenziale su Fall nella ripresa.

GIRAUDO 6 Gioca nella difesa a tre ma non disdegna qualche discesa. Attento nelle chiusure.

MEZZONI 6 Rientra dopo il lungo stop, si prende la fascia destra. Bel duello con Di Mario, lo soffre ma riesce comunque a ritagliarsi qualche discesa.

GIUNTI 6 Gara di personalità, soprattutto nel primo tempo.

JOSELITO 6+ Nella prima parte del match non tocca molti palloni ma quando viene coinvolto gioca pulito senza sbavature. Attento anche in fase di non possesso.

BROH 6,5 Con una bella giocata sulla sinistra consegna a Montevago una palla pulita e invitante. Riscatta l’ultima prestazione con una gara di sostanza e qualità.

LISI 6- Gioca sulla fascia sinistra. Non si fa vedere molto, attento in fase difensiva.

KANOUTE 6 Svaria tra il centrocampo e l’attacco. Si dà da fare, la sua presenza si fa notare soprattutto quando non c’è.

MONTEVAGO 5 Si mangia un gol facile al 37’ su suggerimento di Broh. Errore imperdonabile per uno come lui che riusciva a trasformare in oro anche situazioni più complicate. Deve ritrovarsi.

SEGHETTI 5 Entra ma non si nota.

CISCO 5 Entra al posto di Mezzoni ma è leggero e superficiale. Dovrebbe e potrebbe dare molto di più.

YABRE 5 Debutta, non solo con un cartellino giallo, si fa sovrastare da Tiritiello sul gol.

TORRASI 6- Poca sostanza ma era una fase delicata.

MARCONI 6 entra bene. Conquista subito un angolo.

Francesca Mencacci