Le pagelle del Perugia. Per Angella una giornata storta. Santoro prende botte e dà l’assist

ADAMONIS 6 Non avrebbe potuto fare di più in occasione del gol della Carrarese. Pochi altri interventi, di routine.

PAZ 6 Partita senza grossi sussulti. Parte così così e nella ripresa fa solo un po’ meglio. Viene ben limitato da Cicconi che a sua volta gli crea qualche pensiero in fase difensiva.

ANGELLA 5 Parte bene poi però si fa prendere il tempo da Capello in occasione del gol del vantaggio. Rischia il patatrac a inizio ripresa. Giornata no.

VULIKIC 6,5 Non male: attento e concentrato per tutta la gara. Nella ripresa è bravo nel "murare" Capello.

CANCELLIERI 5,5 Zanon non gli concede di scendere con facilità. Anzi, spesso è costretto agli straordinari per limitarlo. IANNONI 6,5 Prende il giallo che gli costa la squalifica nella prossima partita. Gara di grande intensità e anche qualità. Allo scadere del primo tempo si fa mezzo campo, ma Kouan vanifica tutto.

BARTOLOMEI 6 Prova a far partire l’azione ma fatica a trovare spazi e compagni liberi. Meglio la fase di non possesso.

KOUAN 5,5 Tanta confusione, nel finale di tempo ha l’unica occasione per il Perugia, su assist di Iannoni e la divora. Esce all’intervallo.

SANTORO 6 Viene bersagliato dai centrocampisti avversari che usano le maniere forti. Conclude senza efficacia al 24’, si segnala solo in occasione della rete di Matos: è lui a servirlo. MATOS 6,5 Torna dal primo minuto. Un primo tempo in sordina fino allo squillo che riapre la partita. Un eurogol o gol fortuito, poco importa.

SEGHETTI 6+ Non riesce a trovare lo spunto. Tenta lo sprint, gli riesce di più nella ripresa. Segna di rapina un bel gol, ma per il guardalinee è in fuorigioco. RICCI 6+ Entra a inizio ripresa, si piazza alle spalle della punta. La sua conclusione dal limite avrebbe meritato miglior fortuna, invece fa tremare la traversa. Conquista un’infinità di punizioni.

BOZZOLAN 6 Rileva Cancellieri. La gara non cambia.

LISI 6 Si dà da fare.

CUDRIG s.v.

Francesca Mencacci