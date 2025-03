Le pagelle. Gemello sbaglia ma rimedia. Giunti, tanta qualità e quantità

GEMELLO 5,5 Combina un pasticcio sul pareggio dell’Ascoli: spinge, di tacco, la palla di Odjer in porta. Si riscatta parzialmente, nel primo tempo, su due conclusioni prima su Marsura e poi su Corazza.

MEZZONI 6,5 Puntuale la discesa che regala il penalty che sblocca. Cerca l’intesa con Kanoutè, è da limare ma ci sono buoni segnali. Spinge spesso soprattutto nel primo tempo. Prezioso il recupero nella ripresa (25’).

AMORAN 6 Alterna buone cose ad altre meno. Allo scadere si fa anticipare da Corazza, ci mette la mano Gemello.

DELL’ORCO 6 Leggero in occasione del pareggio dell’Ascoli. Poi torna ai suoi livelli.

GIRAUDO 6 Primo tempo positivo, resta più basso rispetto al collega di fascia. Esce all’intervallo non al meglio.

GIUNTI 6,5 Dà il via e chiude l’azione che porta al rigore. Gara di sostanza e qualità. Salva sulla linea di porta il tiro di Adjapong.

JOSELITO 6,5 Un bel test per il giovane centrocampista chiamato a velocizzare l’azione. Ma il compito non lo scompone, anzi, lo esalta. Va anche al tiro alla mezzora del primo tempo.

BROH 6- Gara poco appariscente. Entra poco nel vivo del gioco, ma presidia la sua zona di competenza.

KANOUTE 6 Partecipa alla manovra offensiva biancorossa, si fa vedere, ma non è sempre preciso. Passa a sinistra con l’ingresso di Cisco, sul suo destro Livieri fa l’assist a Cisco.

MONTEVAGO 5,5 Non riesce a crearsi gli spazi per poter infierire. È in un tunnel, deve ritrovare la luce.

MATOS 6+ Nel tridente di Cangelosi, gioca più avanzato con un occhio dietro. Prende la palla, la sistema e dal dischetto non sbaglia. Si spende fino al problema che lo costringe a uscire.

LEO 6 Subentra a Giraudo a inizio ripresa. Senza sbavature.

CISCO 6,5 Subentra a Matos, regala il gol vittoria allo scadere.

BARTOLOMEI 6 Ha un passo diverso rispetto Joselito, ma garantisce solidità: dà il via all’azione del 2-1.

YABRE 5,5 gioca mezzala sinistra. Non sempre lucido.

LISI s.v.

Francesca Mencacci