Le pagelle. Giraudo, giornata storta. I giovani rimandati alla prossima

GEMELLO 5,5 pronto su Rosetti, dalla distanza.In occasione del primo gol forse avrebbe potuto fare di più.

MEGELAITIS 5,5 Recupera in extremis e scende in campo. Dubbi anche a ridosso del fischio di inizio. Sul primo gol si è trovato a contrastare Rossini e non ci è riuscito.

RONDOLINI 5,5 In campo dal primo minuto. Debutto da dimenticare per il diciottenne perugino. Più che altro per il risultato della squadra: sul secondo gol, invece, tutta la difesa era fuori posizione. Resta nello spogliatoio nell’intervallo.

TOZZUOLO 5,5 Anche lui paga per un secondo gol che ha visto tutti responsabili.

CALAPAI 5 Resta basso in avvio, non dà un grosso contruibuto alla causa.

GIUNTI 5,5 La prima da capitano e non va come avrebbe immaginato. In occasione del raddoppio del Carpi è lui che si trova al centro dell’area, impotente.

TORRASI 5 Nel primo tempo non intercetta mai il pallone. Sale un po’ di prestazione nella ripresa ma non basta.

GIRAUDO 5 In occasione del raddoppio, Verza lo brucia. In sofferenza fino a quando resta in campo.

MANZARI 4,5 Rientra dall’infortunio e scende in campo dal primo minuto. Non la vede mai.

KANOUTE 5,5 Nel primo tempo è inutile come gli altri dal centrocampo in su. Nella ripresa invece si propone anche con qualche cross. Ci prova al 29’, trova Sorzi pronto.

GIARDINO 5,5 Braglia lo sceglie dal primo minuto al posto di Montevago e Ogunseye. Una scelta che non premia: non solo per colpa sua.

TERRNAVA 5,5 Altro esordio di giornata, dà qualche buon segnale. Ci prova dalla distanza.

BARTOLOMEI 5,5 Subentra nell’intervallo al posto di Rondolini al centro della difesa. Esperienza ma manca ancora di brillantezza.

MONTEVAGO 5,5 Almeno dà un po’ di peso davanti. Una bella girata, più bella che efficace.

YABRE 5 Fa poco ma non era facile.

MATOS 5,5 Almeno ci prova.

Francesca Mencacci