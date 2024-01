Le pagelle. Lewis, il debutto è sfortunato. Kouan lotta e porta al vantaggio

ADAMONIS 8 Prima si oppone ad Accornero, ma il capolavoro lo fa sul rigore concesso al Pescara: prima intuisce il tiro di Vergani e si supera sulla ribattuta di Merola. A inizio ripresa, si oppone a De Marco, poi si stende su Cangiano.

LEWIS 6 Dopo la firma, la maglia dal primo minuto. Il debutto però è amaro: commette il fallo su Accornero in area che regala il rigore al Pescara. Ma tutto considerato, merita la sufficienza.

ANGELLA 6 primo tempo di grande attenzione. Costretto purtroppo a uscire a inizio ripresa per un infortunio muscolare.

DELL’ORCO 6,5 non sbaglia nulla. Regala certezze alla sua squadra.

PAZ 6,5 pronti via è un treno speciale sulla fascia destra. È suo, inoltre, l’assist per la rete di Sylla annullata per fuorigioco. Nella ripresa resta più accorto, presidia la fascia con attenzione.

IANNONI 6,5 grande sprint, si inserisce con frequenza portando i calciatori del Pescara a commettere fallo. È nel vivo del gioco, quindi commette anche qualche leggerezza, a inizio ripresa si immola al centro dell’area ed evita la conclusione di Accornero. Costretto al fallo nel finale, salterà la prossima gara per il rosso rimediato.

SANTORO 6 Al 4’ ci prova su punizione ma senza fare male. Rimedia il giallo che gli costa la squalifica per la prossima sfida con la Spal.

KOUAN 6,5 prima parte di match di grande intensità. Poi esce un po’ dal radar, per tornarci con prepotenza nel finale: suo il traversone che regala il successo all’ultimo tuffo.

CANCELLIERI 6,5 un bel motorino sulla fascia sinistra. Sgasa appena può, conclude in porta.

SYLLA 6,5 va ancora in gol. Ma il guardalinee gli nega la gioia. Si intreccia davanti al portiere avversario alla mezz’ora ma è vivo ed entra nell’azione che porta all’autogol vittoria.

SEGHETTI 6 la prima volta con Formisano, dopo la lunga esperienza con la Primavera. Ha subito una chance di testa ma non è il suo forte e conclude alto. Brillante ma stavolta non troppo.

VULIKIC 6 entra e ha subito molto da fare. Tiene la posizione.

TORRASI 6,5 entra bene, lucido e tonico.

CUDRIG 6 lotta fino all’ultimo. Francesca Mencacci