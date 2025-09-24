Le pagelle. Megelaitis sfortunato sul rigore. Ogunseye non incide, male Joselito

GEMELLO 6 Salvato dalla scarsa mira di Moussa e Nouhan Toure. Un paio di uscite buone, nulla può sul rigore e sul 2-1.

CALAPAI 5,5 Orova a supportate l’azione offensiva. Va un paio di volte al cross.

ANGELLA 6 Schierato in avvio, va vicino al gol al 14’ su corner di Kanoute. Buon controllo. Esce per infortunio.

DELL’ORCO 5,5 Gli vengono chiesti gli straordinari, dà la sua disponibilità. Forse un po’ di complicità nel patatrac in occasione del 2-1.

GIRAUDO 5,5 Il solito che non si risparmia mai tra cose positive (cross a inizio ripresa invitante in area) e altre frenetiche.

GIUNTI 6,5 Vicino a Magelaitis gode di un po’ più di riposo, ma mai un passo indeitro. Segna il gol del momentaneo pari, con un gran sinistro.

MEGELAITIS 5,5 La prima con Braglia è a centrocampo. E si vede che ha padronanza della zona. Anche gli avversari lo sentono addosso. Sfortunato sul fallo di mano che vale il rigore.

MATOS 6 Ha una buona intesa con Calapai sulla fascia destra, poi alla mezzora Braglia lo sposta a sinistra. È comunque sempre in partita: pesca alla perfezione Giunti.

KANOUTE 5,5 Gioca alle spalle di Ogunseye, è a suo agio. I calci piazzati sono di sua competenza: calcia il corner che porta Angella ad un passo dal gol, si ripete con Ogunseye. Con Joselito, si sposta a sinistra.

BACCHIN 5,5 Sbaglia in avvio in uscita e crea qualche grattacapo alla sua difesa. Passati i primi minuti di emozione, migliora: conclude in porta (37’)

OGUNSEYE 5,5 Braglia lo sceglie dall’inizio. Un colpo di testa nel primo tempo. Poi cala.

JOSELITO 5 A rifinire dietro la punta. Non fa nulla.

MONTEVAGO 5,5 Entra forse tardi.

NWANEGE 5,5 Coinvolto nel gol del 2-1.

TUMBARELLO 5,5 Non incide come potrebbe.

