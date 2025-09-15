Le pagelle. Megelaitis tra i pochi a salvarsi. Tumbarello, ingresso flop
Torrasi e Broh fanno poco in mezzo al campo. Manzari cala alla distanza. Montevago sfortunato.
GEMELLO 6 Sventa subito una minaccia, quella di Milanese in avvio. Sicuro nella ripresa su Oviszach
MEGELAITIS 6,5 Un po’ terzo un po’ quarto, si adatta sempre bene. Intervento provvidenziale in avvio. Rapido nelle letture. Il migliore in campo.
ANGELLA 6 Compagno di reparto affidabile e puntuale.
DELL’ORCO 6 Ottimo in un paio di anticipi. Strappa un pallone e lancia Montevago nell’azione migliore del match viziata, però, dal fuorigioco.
YABRE 5,5 Se la vede con Silipo, la sua posizione, tra il quarto di defesa e quello di centrocampo lo porta a limitare l’avversario attaccandolo. Ma non sembra aver ancora trovato la sua posizione migliore.
GIUNTI 6,5 Inizia con una leggerezza che può costare cara, poi torna lucido e sfiora anche il gol (16’). Tonico.
TORRASI 5 Torna titolare in mediana. Ha una buona occasione per andare oltre l’impostazione, ma in area ciabatta un suggerimento di Kanoute. Pennella una palla per Giunti, nella sua area rischia due volte, ma il Fvs gli va in soccorso. Fa poco filtro.
BROH 5,5 Sempre un po’ troppo scolastico. In mezzo al campo si impegna nel fare un lavoro più di copertura.
MANZARI 5,5 Prende un giallo dopo di lancette. Ancora poco incisivo. Tenta una conclusione... audace a inizio ripresa, ma poi evapora.
MONTEVAGO 6 Ritrova una maglia al centro dell’attacco. Segna anche un bel gol che però viene annullato. Fa salire la squadra anche a sportellate. Nella sua area, importante intervento a contrastare Gori.
KANOUTE 5,5 Perde l’attimo, in avvio, e preferisce assistere Torrasi. Crea un po’di scompiglio sulla trequarti ma al momento di affondare il colpo si perde.
TUMBARELLO 5 Il tempo di entrare e franare su Oviszach e "regalare" il rigore all’Ascoli.
MATOS 5,5 Rileva Kanoute, fa un po’ come lui.
JOSELITO 5 Impalpabile.
OGUNSEYE s.v.
CALAPAI s.v.
Francesca Mencacci
