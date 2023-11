Le pagelle. Morichelli "leggero» nel finale. I subentrati stavolta fanno flop

ADAMONIS 6 ci mette una pezza al 20’ sulla testa di De Santis che tiene il risultato sullo 0-0. Ma sembra meno attento rispetto alle altre impeccabili sfide.

MEZZONI 6,5 guadagna campo, si becca un giallo perà non perde l’intraprendenza sulla fascia.

MORICHELLI 5,5 confermato al centro della difesa contro una coppia d’attacco che ha messo insieme dieci gol. Resiste fino alla fine, ma nel recupero si perde Gambale che fa 1-1.

VULIKIC 6 Se la cava meglio del compagno di reparto.

CANCELLIERI 6 un po’ in difficoltà nel primo tempo, il Pineto attacca soprattutto dalla sua parte. Ma ha dalla sua parte una grande spinta sulla fascia e un ardore che lo accompagna fino alla fine del match.

IANNONI 6,5 ha una buona occasione davanti al portiere che spreca (17’). Sale di intensità nella ripresa, quando, con la squadra più bassa, tampona come può la pressione della squadra abruzzese.

BARTOLOMEI 6,5 ci prova in avvio dalla distanza, offre prima a Iannoni (17’) poi a Cudrig inviti per andare in gol. Non perde mai la posizione, suona la carica quando la squadra è distratta.

KOUAN 5,5 si dà tanto da fare per cercare di recuperare palla e ripartire.

SANTORO 6 + tanta corsa, tanta voglia di fare qualcosa di livello che però non gli riesce perché costretto a fare anche il lavoro “sporco”. Quando ne ha l’occasione trova la punta delle dita di Tonti che gli nega il gol.

VAZQUEZ 6 nel primo tempo si vede poco, ma quel poco è sufficiente per dare il la alla rete del vantaggio biancorosso. La sua assenza, quando esce, si sente parecchio.

SEGHETTI 7 Quarto gol dell’attaccante fatto in casa. Si conquista una bella situazione per fare il bis ma conclude a lato nella ripresa.

PAZ 5 Non entra in partita.

CUDRIG 5,5 non dà peso.

RICCI 5,5 Un ingresso che non premia.

ACELLA 5,5 Non entra bene, leggero in occasione del gol del pari a centrocampo.

TORRASI s.v.

Francesca Mencacci