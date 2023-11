Le scelte di formazione. Angella va ko, ma c’è Dell’Orco. Seghetti-Vazquez in attacco

Gabriele Angella alla fine è rimasto a casa. Ma la bella notizia è la convocazione di Dell’Orco che torna a disposizione di Francesco Baldini, anche se a Pineto partirà dalla panchina. Il capitano biancorosso, invece, come fa sapere la società di Pian di Massiano è "stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un risentimento muscolare a carico del compartimento posteriore della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso". Per quanto riguarda le scelte per la sfida di oggi in Abruzzo, Baldini ha apprezzato parecchio il match con il Gubbio e quindi, salvo novità dell’ultima ora, squadra che vince non si cambia.

In difesa quindi toccherà ancora a Morichelli sostituire Angella in coppia con Vulikic. Sulle fasce, quindi, dovrebbero essere confermati Mezzoni a destra e Cancellieri a sinistra, protagonisti contro il Gubbio. Non ci saranno novità sul modulo: il Perugia ha trovato il suo equilibrio, soprattutto i suoi risultati migliori con i tre centrocampisti, il trequartista e la coppia di attaccanti.

E allora, anche contro il Pineto scatterà la conferma di Bartolomei davanti alla difesa con Kouan e Iannoni a supporto. Sulla trequarti, spazio a Santoro che agirà alle spalle della coppia d’attacco. A chi il compito di scardinare la difesa del Pineto che nelle sfide casalinghe è imbattuto? Conferme anche in attacco, quindi, con Vazquez affiancato da Seghetti (nella foto).