Le scelte. Difesa: Angella c’è

Baldini ha avuto solo un giorno per mettere insieme la squadra e scegliere la formazione più adatta per sfidare il Gubbio. Il tecnico del Perugia ha recuperato Angella: il capitano biancorosso ha svolto la seduta di rifinitura con la squadra e sarà a disposizione per il match di questa sera al Curi. In difesa, davanti ad Adamonis, Baldini sceglierà con molta probabilità Paz sulla destra, mentre a sinistra Bozzolan è in vantaggio su Cancellieri. Mentre al centro del pacchetto arretrato ci sarà spazio per Vulikic in coppia con Angella. A centrocampo, dopo lo stop in Coppa Italia, tornano Bartolomei davanti la difesa e Kouan, con l’ultima maglia della mediana che finirà sulle spalle di Iannoni che a Rimini ha giocato solo un tempo. Francesco Baldini per pungere la difesa del Gubbio sceglierà la soluzione con il trequartista e le due punte: alle spalle della coppia d’attacco ci sarà Santoro mentre in attacco spazio a Vazquez (scelta annunciata da Baldini alla vigilia del match) e con molta probabilità Seghetti che l’allenatore del Grifo ha lasciato a casa per l’impegno di Coppa Italia.