Marchigiani al ’Curi’ senza l’allenatore e il bomber Spagnoli

Spagnoli e Colavitto squalificati. Il giudice sportivo della Lega Pro, ha fermato per una giornata il bomber dell’Ancona, Alberto Spagnoli (12 gol e 6 assist in 29 presenze, doppietta nell’ultimo match), che durante il match contro la Fermana si è beccato il quinto giallo stagionale. Due giornate di squalifica invece per il tecnico dei dorici, Colavitto, reo di aver spinto un calciatore avversario a gioco fermo facendolo cadere per terra. " Il Perugia lotterà per raggiungere l’obiettivo play-off, l’ultima pesante sconfitta li caricherà sicuramente in maniera maggiore. Mi dispiace molto non esserci", ha dichiarato il bomber.