Mercato. Squarzoni e Ricci. Settimana per decidere

Archiviata la partita con il Gubbio, la società biancorossa si concentra sulle operazioni di mercato a due settimane dalla chiusura delle trattative. La priorità è sempre il mercato in uscita, con due trattative che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Ci sono infatti due operazioni aperte, quelle relative a Squarzoni e Ricci. Per il primo la Pianese di Formisano avrebbe fatto un sondaggio approfondito, per Ricci, invece, resta in piedi l’offerta del Messina che ha messo sul piatto un contratto di un anno e mezzo. Ultimate almeno queste due cessioni, la società tornerà ad operare in entrata. Gli obiettivi sono chiari: un esterno d’attacco mancino e un terzino sinistro. Poi ci sono altre due operazioni in cantiere: un centrocampista (nel caso in cui Bartolomei dovesse accettare la Triestina) e una prima punta che possa sostituire Sylla passato a inizio mercato al Monopoli.