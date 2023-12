Miglior Grifone. A Paz la tappa di Olbia. Bartolomei resta in testa

PERUGIA - La rete da tre punti gli vale la tappa del "Miglior Grifone". Yeferson Paz, con il 52,25% dei voti, ha vinto la sedicesima tappa del trofeo ideato dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club per la partita di domenica scorsa Olbia–Perugia. I tifosi biancorossi hanno premiato l’esterno destro biancorosso che allo scadere del primo tempo ha sbloccato il match, di testa, su corner battuto da Lisi. Al secondo posto, nella partita con la squadra sarda, si è piazzato Bozzolan (9,91%), mentre sul podio, al terzo posto, si è piazzato Lisi (8,11%), autore dell’assist. Al quarto posto, per i tifosi, Santoro (5,41%), una manciata di voti anche per il capitano Angella (4,50%). In testa alla classifica generale del Miglior Grifone rimane sempre Paolo Bartolomei con 81 punti, inseguito da Seghetti con 73, mentre al terzo c’è Kouan con 48.