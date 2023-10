MIGLIOR GRIFONE. È Kouan il vincitore della tappa con la Juve Next Gen

Una trasferta da tre punti per i biancorossi al "Moccagatta" di Alessandria contro la Juventus Next Gen. I tifosi hanno anche scelto il "Miglior Grifone" del match. Il centrocampista biancorosso Christian Kouan, con il 64,20% dei voti, si è aggiudicato la nona tappa del "Miglior Grifone Stile Gioiello", trofeo ideato dal Centro Coordinamento Perugia Clubs. Al secondo posto si è classificato Vazquez (14,20%) che ha sbloccato il risultato su calcio di rigore. Sul podio anche Gabriele Angella (6,17%). I tifosi hanno anche apprezzato le prestazioni di Bartolomei, che ha ottenuto il 4,32% dei voti e Paz che ha sfiorato il quattro per cento dei voti. In testa alla classifica generale, dopo nove partite di campionato, rimane Bartolomei con 60 punti, inseguito dallo stesso Kouan con 40, Seghetti con 27, Vazquez con 20, Matos e Angella con 18 e Adamonis con 16.