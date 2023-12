Miglior Grifone. Seghetti vince la tappa e conquista la vetta

Stavolta è una vittoria di tappa senza concorrenza. Ad aggiudicarsi la tappa del Miglior Grifone Stile Gioiello, il trofeo ideato dal centro di Coordinamento, è stato Alessandro Seghetti che ha ottenuto l’88,79% delle perferenze per la partita Perugia-Vis Pesaro. L’attaccante ha prima regalato un meraviglioso assist a Iannoni, autore del primo gol, e poi ha realizzato la rete del momentaneo vantaggio, sempre nel primo tempo. I tifosi hanno anche votato Iannoni, che ha ottenuto il 4,67% delle preferenze, poi Paz con il 2,80, Vulikic con il 1,87% e Kouan, vicino all’un per cento. Quella contro la Vis Pesaro, per Seghetti, non è solo una vittoria di tappa: con questo successo il giovane attaccante balza, infatti, in testa alla classifica generale con 85 punti, segue Bartolomei con 81, Kouan con 50, Iannoni con 40 e Santoro con 33.