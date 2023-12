Oggi la ripresa. Tre grifoni da valutare

I biancorossi si ritrovano oggi pomeriggio per iniziare a preparare la trasferta di lunedì prossimo sul campo dell’Arezzo. Dopo l’amaro pareggio contro la Vis Pesara la squadra ha usufruito di un giorno libero, ieri, ma da oggi si torna in campo. Alla ripresa dei lavori sono diverse le situazioni che Baldini dovrà valutare. Sotto i riflettori le condizioni di Vazquez, assente anche in occasione della sfida con i marchigiani, che farà una nuova ecografia di controllo. Per il prossimo match Vazquez potrebbe dare la sua disponibilità. Fari puntati, alla ripresa, anche sulle condizioni di Iannoni, uscito dal campo per un risentimento muscolare, e Angella che avrebbe chiuso la partita non al meglio. Già oggi se ne saprà di più sulle condizioni dei tre.