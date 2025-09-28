Pagelle. Gemello evita almeno il raddoppio. Difesa stavolta dietro la lavagna
Tozzuolo gettato nella mischia. Paga un po’ l’ambientamento. Kanoute svaria in attacco. ma non riesce a pungere .
GEMELLO 6,5 Pronto in uscita su Bellini (43’), nulla può fare sul gol, ma al 32’ salva il 2-0 semore sul numero 11 della Pianese.
MEGELAITIS 5,5 Impiegato in difesa, il meno responsabile nel gol della Pianese.
TOZZUOLO 5,5 Arrivato da poche ore, Braglia lo getta nella mischia, per necessità e anche per fiducia. Perde un brutto pallone in avvio, un po’ lento su Bellini. Poteva essere prevedibile. Finisce anche lui dietro la lavagna con i compagni.
DELL’ORCO 5 nel patatrac del gol c’è di mezzo tutto il reparto. Anche lui. Con la squadra sotto di un gol prova a staccarsi per dare una mano in avanti.
CALAPAI 5 Prova a supportare l’azione d’attacco ma con poche soluzioni. Esce senza lasciare traccia.
GIUNTI 5,5 Nell’anonimato generale, dà il suo contributo come sempre. Ci mette corsa e gamba.
TORRASI 5 Primo tempo modesto, non riesce ad accelerare l’azione. Esce all’intervallo.
TUMBARELLO 5 Ci prova dalla distanza al 23’. Ma è quasi tutto in questa conclusione.
GIRAUDO 5 Affonda spesso, al 15’ mette un buon cross sulla testa di Montevago. A inizio ripresa è quello che commette l’errore più evidente sulla rete della Pianese.
MONTEVAGO 5 Ritrova una maglia dal primo minuto dopo la panchina all’esordio di Braglia. Gira di testa un cross di Giraudo (15’). Nella ripresa ci prova su punizione 6’.
KANOUTE 5,5 Svaria tanto, forse troppo. Nel primo non dà punti di riferimento agli avversari ma neppure ai suoi compagni. Nella ripresa con l’ingresso di Matos si sposta a sinistra.
MATOS 5,5 Subentra a inizio ripresa, prova a fare qualcosa, ma non riesce a pungere.
OGUNSEYE 5,5 Rileva Montevago al centro dell’attacco. Non incide.
YABRE 5,5 Almeno dà un pizzico di vivacità.
GIARDINO s.v.
BROH s.v.
Francesca Mencacci
