Pagelle GRIFO. Cancellieri, assist e tanta corsa. Kouan e Iannoni di sostanza

ADAMONIS 6 inizia con un’incertezza. Si riscatta nel finale sulla punizione, deviata di Di Massimo.

MEZZONI 6 Di nuovo dall’inizio. Alza la sua prestazione nella ripresa.

MORICHELLI 6 Prende il posto di Angella. Quando dalle sue parti gravita Udoh, è costretto a limitarlo con le buone e con le cattive. Soffre con dignità.

VULIKIC 6 Disattento alla mezzora del primo tempo quando consente a Udoh di raccogliere palla girarsi in tranquillità in area biancorossa. Costretto al giallo come il collega di reparto. CANCELLIERI 7- guadagna la conferma dopo la prova in Coppa. E ripaga con il cross per la testa di Vazquez. Pungente sulla fascia e in ripartenza, in copertura salva su Bulevardi.

IANNONI 6,5 Prestazione di sostanza. Tanta corsa.

BARTOLOMEI 6,5 Sempre al posto giusto. Ci prova su punizione al 40’ st.

KOUAN 6,5 una prestazione di agonismo e sostanza. Ci prova dalla distanza due volte nella ripresa.

SANTORO 6 si scambia con Kouan, quando trova spazi affonda, incide poco.

VAZQUEZ 7 Apre e chiude l’azione del gol: stacca di testa sul cross di Cancellieri e punisce la sua ex squadra. Tanto basta per una serata da incorniciare.

SEGHETTI 6- qualche buona intuizione anche se nel primo tempo è un po’ fumoso. Chiede un rigore e non sembra avere tutti i torti.

CUDRIG 5,5 subentra a Seghetti, ha una chance in ripartenza ma sbaglia.

PAZ 6 fa il suo, più in copertura.

LISI 6 aiuta a tenere la squadra alta. ACELLA s.v. Francesca Mencacci