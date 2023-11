PAGELLE Gubbio. La difesa fatica. Bulevardi lotta. Spina pericoloso. Udoh non incide

VETTOREL 6: Spiazzato sul gol risponde presente quando chiamato in causa.

PORTANOVA 5.5: Fatica un po’ quando affronta Mezzoni, meno concentrato nel

secondo tempo.

SIGNORINI 6: La solita sicurezza difensiva, poche sbavature e tanto carisma.

TOZZUOLO 5.5: Va in difficoltà quando raddoppiato, il gol subito lo dimostra (dal

12’ st CASOLARI 6: Sta crescendo, entra con personalità).

MORELLI 5.5: Male nella prima frazione, dimostra più concentrazione nel secondo tempo (dal 34’ st FREY s.v.)

MERCATI 5.5: Non perfetto in fase difensiva, non meglio in quella di impostazione (dal 1’ st CORSINELLI 6: Svolge bene il compito).

BULEVARDI 6: Più quantità che qualità, ma la sua presenza a centrocampo è

sempre tangibile (dal 34’ st MONTEVAGO s.v)

MERCADANTE 6: Soffre la fisicità di Mezzoni sulla fascia, l’esperienza lo aiuta (dal 1’ st ROSAIA 6: Entra bene in campo, aggressivo e determinato).

DI MASSIMO 6: Sempre attivo, cerca la giocata a più riprese ma non incide.

UDOH 5: Sbaglia tutto quello che può sbagliare, sembra totalmente fuori fase.

SPINA 6: Sfiora il gol nel primo tempo, paga la stanchezza nella ripresa.