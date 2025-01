Pagelle Perugia. Matos è il più vivace. Giunti troppo timido

GEMELLO 6 Un primo tempo da spettatore o quasi, con un paio di pres sicure.

LEO 6 ritrova una maglia per la squalifica di Mezzoni. Il Gubbio spinge parecchio dalla sua parte ma riesce a trovare spazio per scendere. Suo il cross per Montevago alla mezzora del primo tempo.

RICCARDI s.v. Costretto a uscire dopo un quarto d’ora per uno scontro di gioco.

DELL’ORCO 6 Gara in controllo. Peccato il finale, quando non riesce, insieme ai compagni, a limitare Rosaia.

GIRAUDO 6 prova a dare una scossa sulla sinistra, senza però spingere abbastanza. Provvidenziale la chiusura al 18’ della ripresa su Maisto.

GIUNTI 5,5 Duella a centrocampo. E c’è da fare. È impreciso e troppo timoroso. Stavolta non lascia il segno.

TORRASI 4,5 Dà un occhio più dietro che davanti. Commette un’ingenuità nella ripresa che costa il doppio giallo. Lascia il Perugia in dieci con venti minuti di gara da giocare.

MATOS 6 Consegna a Di Maggio e poi a Montevago le uniche palle pericolose della partita. Conquista punizioni a raffica.

DI MAGGIO 6 A inizio gara è tra i più dinamici sulla trequarti, l’unica vera palla gol del Perugia è la sua al 21’ della ripresa: Venturi respinge. Chiude più basso con l’espulsione di Torrasi.

LISI 5,5 si incarica dei calci piazzati. Prova a creare scompiglio, senza però creare fastidi alla difesa del Gubbio.

MONTEVAGO 5,5 La sua gara da ex, a Gubbio, un anno fa, non ha avuto lo stesso score biancorosso. A secco da tre gare, cerca gloria. Nella prima parte di gara è piuttosto isolato. Al 31’ ha la chance di sbloccare su cross basso di Leo. Nella ripresa prova a sfruttare l’assist di Matos.

AMORAN 5,5 Subentra a Riccardi poco appena quindici minuti. Nella ripresa commette una leggerezza, regala palla a Tozzuolo che per fortuna non inquadra la porta.

CISCO 5,5 Entra e il Perugia resta in dieci. Ha poche chance per farsi vedere.

BROH 6 Gara di contenimento.

Francesca Mencacci