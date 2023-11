Perugia, adesso serve cambiare passo. Le altre non aspettano: il Cesena va a "più" 8

Il Perugia fa un passo indietro, cede il posto alla Carrarese e perde terreno con le prime. Intanto con il Cesena che ieri ha conquistato altri tre punti nel match con la Lucchese e sale a più otto in classifica. Stasera potrebbe accadere anche con la Torres che scenderà in campo nel posticipo contro la Vis Pesaro. La Carrarese ha preso due punti al 95’, contro la Spal, il Perugia li ha persi al 92’. E adesso i toscani, che sabato saranno al Curi, hanno conquistato la terza piazza, con un punto di vantaggio. Di errori nella gara con il Pineto ne sono stati commessi. Forse qualche cambio non è stato azzeccatissimo, ma ancora di più chi è entrato non è stato all’altezza della situazione che si era creata. Prendere gol con l’arbitro che sta fischiando la fine è doloroso e difficile da accettare. È stata una giornata da dimenticare per la Baldini band che però non deve assolutamente scoraggiarsi. Le possibilità per rimediare non mancano, il Perugia ne sa qualcosa, è accaduto appena tre stagioni fa.

Già, perché la squadra biancorossa, checché se ne voglia dire ogni qualvolta non arrivano i risultati sperati, è altamente competitiva in alcuni reparti per competere per la vittoria finale (la porta, il centrocampo e la difesa quando è al completo), è migliorabile in difesa, e da completare come ormai già si sa da inizio stagione nel reparto avanzato. Un organico può reggere bene l’urto fino all’inizio del calcio mercato che dovrà però necessariamente servire per completare l’organico, senza svilirlo però nei reparti importanti, vedi il centrocampo.

Adesso il compito del Perugia è quello di riprendersi intanto il posto sul podio nella gara contro la Carrarese di sabato al Curi. L’ambiente è sicuramente provato dalla retrocessione della passata stagione e dagli alti e bassi del campionato, ma la fiducia e il sostegno dovranno essere la base per tentare la rimonta.