Perugia all’inferno, Entella domina 5-0

Perugia, 5 marzo 2024 – Il Perugia perde 5-0 a Chiavari contro la Virtus Entella, subendo per tutta la partita. I presupposti per una serata da incubo maturano tra il 15’ e il 16’ del primo tempo, con due disattenzioni risolte da Adamonis, bravo sul sinistro di Giovannini (errore di Angella, nell’occasione) e superlativo sul tiro ravvicinato di Corbari, innescato dalla dormita della difesa biancorossa. Al terzo tentativo l’ Entella sblocca il risultato, al termine di un’intensa fase di gioco a centrocampo: al 34’, Corbari si fa perdonare, avventandosi sul pallone vagante respinto da Adamonis sul tiro di Montevago. Il Perugia non c’è più, rischia su una ripartenza conclusa male da Montevago (tiro alto, al 39’) e crolla al 41’, ancora sotto ai colpi di Corbari, tenuto in gioco dal movimento sballato di Lisi, e freddo davanti ad Adamonis. L’esterno biancorosso potrebbe riscattarsi nel recupero, ma De Lucia si oppone alla sua sventola. Formisano ne cambia tre nell’intervallo (dentro Vasquez, Bozzolan e Iannoni per Sylla, Kouan e Paz), ma evidentemente non è serata per il Perugia, che dopo aver sfiorato il gol con un bel tiro angolato di Seghetti, mostra di nuovo il fianco al più vispo avversario. Finisce 5-0 per i padroni di casa

Il tabellino

Virtus Entella-Perugia 5-0

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini (34' st Sadiki sv), Portanova (33' st Granata); Zappella, Corbari (29' st Siautounis ), Petermann , Lipani , Tomaselli (29' st Santini); Giovannini (23' st Di Mario ), Montevago. In panchina: Paroni, Siaulys, Cecchini Muller, Vianni, Valori, Embalo, Ghio, Parodi. Allenatore: Gallo.

Perugia (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Souare; Paz (1' st Iannoni ), Torrasi, Agosti (30' st Viti 6), Kouan (1' st Bozzolan 6), Lisi (18' st Giunti 5.5); Seghetti, Sylla (1' st Vasquez ). In panchina: Abibi, Yimga, Cancellieri, Matos, Ricci, Cudrig, Polizzi. Allenatore: Formisano.

Arbitro: Turrini di Firenze RETI: 34' e 41' pt Corbari. 10' Petermann (rigore), 20' Corbari, 25' st Montevago.

Note: terreno in discrete condizioni, spettatori 983 (importo di 6102,93 euro). Ammoniti Montevago. Angoli 5-4. Recupero: 2'; 2'.