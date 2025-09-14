Perugia-Ascoli 0-2, il Grifo mastica amaro

Arezzo, 14 settembre 2025 – Contro l’Ascoli il Perugia cercava la prima vittoria in campionato, ma è arrivata un’amara sconfitta. Viene fuori una gara giocata a viso aperto, ma nonostante i suoi sforzi la squadra umbra non produce abbastanza pericolosità. L’Ascoli è più dinamico e determinato e alla lunga si conquista il successo. La gara si decide nella ripresa. L’Ascoli passa prima su rigore con Gori (29’ st) e Pagliai a 5’ dal termine. La classifica preoccupa, la caccia alla prima vittoria continua.

Il tabellino

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Megelaitis, Angella (30’st Calapai), Dell’Orco, Yabre; Giunti (21’st Joselito), Torrasi (30’st Ogunseye), Broh (11’st Tumbarello); Manzari, Montevago, Kanoute (11’st Matos). All.: Cangelosi

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese (30’st Ndoj; Silipo (16’st Del Sole), Rizzo Pinna (39’st Chakir), D’Uffizi (16’st Oviszach, 35’st Pagliai); Gori. All. Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Striamo di Salerno ( Tagliafierro di Caserta e Andriambelo di Roma)

Marcatori: 29’st Gori (rig.), 40’st Pagliai