"Perugia: Baldini prepara la sfida col Pineto"

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi di Francesco Baldini che preparano la sfida di sabato sul campo del Pineto. L’allenatore del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione, ad eccezione di Angella. Il difensore non è al meglio della condizione, contro il Gubbio è infatti rimasto in panchina, in questi giorni sta svolgendo un lavoro differenziato e con molta probabilità potrà dare la sua disponibilità sabato per la gara in Abruzzo. È rientrato con la squadra Vazquez che alla ripresa di martedì era rimasto a riposo precauzionale per un leggero affaticamento muscolare. L’attaccante ha lavorato a pieno ritmo con i compagni e si candida per un posto nella formazione titolare. Allenamento in gruppo anche per Kouan. Prosegue a buon ritmo il rientro di Dell’Orco: il difensore ormai si allena con la squadra e potrebbe strappare una convocazione per la prossima partita al Curi, dopo la trasferta di Pineto, contro la Carrarese, sabato 25 alle 18,30. Restano due sedute di allenamento, oggi e domani, prima della partenza per la partita e Baldini ha scelto lo stadio Curi visto che all’antistadio inizieranno alcuni lavori di manutenzione. Le sedute all’interno dello stadio saranno a porte chiuse. Il tecnico scioglierà i ballottaggi, sia per quanto riguarda i terzini sia per quanto riguarda l’attacco. In mezzo al campo scatteranno le conferme per Bartolomei in regia, Iannoni e Kouan a supporto e Santoro alle spalle della coppia d’attacco.