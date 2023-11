Perugia, Baldini va più spedito di Caserta

Sei vittorie, sei pareggi e una sconfitta: una media punti di 1,87. Soprattutto, quello del Grifo di Francesco Baldini, è un cammino migliore rispetto al Perugia che tre anni fa al termine della stagione conquistò la serie B direttamente, chiudendo al primo posto in classifica. Dopo tredici partite, trascorso un terzo del campionato, il bilancio ha già una sua valenza. Nella stagione 2020-2021, però, anche se lievemente in ritardo, la squadra di Caserta aveva uno svantaggio inferiore rispetto a quella attuale, tre punti dalla capolista contro i sei di oggi. E con il recupero del Cesena potrebbero essere due le squadre a prendere il largo.

Nel dettaglio. Il Perugia però, nelle ultime cinque gare, ha un trend migliore rispetto alla prima e alla seconda in classifica con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta che regalano dieci punti, contro i 9 del Cesena e 8 della Torres. I biancorossi hanno conquistato 24 punti, dodici quelli conquistati al Curi con una media di due punti a match che valgono ai biancorossi la quinta piazza nella particolare classifica. Meglio il cammino esterno con altrettanti dodici punti in sette partite e una media da terzo posto (1,71).

Nel campionato 2020-2021 il Grifo aveva 23 punti, con sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, tre squadre davanti, Feralpisalò a 24, Padova e Sudtirol a 26. Per quanto riguarda le reti realizzate e quelle subite, con Caserta i biancorossi avevano realizzato 17 gol e subito 12, mentre oggi i grifoni hanno un attivo migliore con 16 reti fatte e nove subite.

Il Perugia si è laureato campione con una media sopra i due punti a partita 2,08, l’accelerata c’è stata nel girone di ritorno. Al giro di boa, infatti, il Grifo aveva più o meno la media che ha il Perugia di oggi, 1,89. La soluzione per far sì che tutto possa procedere per il meglio è proseguire con questo trend e aspettare che a gennaio la società faccia il massimo per mettere a punto la squadra. Con il rientro di Dell’Orco, la "promozione" di Morichelli e quella di Souare, il presidente Santopadre potrebbe concentrare le sue attenzioni sull’attacco.