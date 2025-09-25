Perugia, Braglia porta i giocatori in centro: "La squadra deve sempre andare sotto la curva"

Una prima da tenere a mente per evitare di ripetere gli stessi errori. Piero Braglia ha lasciato il campo dopo 40 minuti per un rosso sventolatogli in faccia per proteste. Due le giornate di squalifica rimediate dal neo tecnico biancorosso "perché, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva frasi offensive nei confronti dell’arbitro". Il tecnico quindi salta le prossime due gare ma non perde lo spirito. Si è arrabbiato con la squadra che prima del match non è andata sotto la curva, a salutare i tifosi. Ancora di più nel finale. Così Braglia ha deciso di avvicinare la squadra alla gente e porterà la squadra in centro (forse già domani), nel cuore della città per avere un contatto con la gente. Anche in campo sono tante le cose che il nuovo allenatore non ha gradito.

"Abbiamo una sufficienza e una ingenuità colossale – dice – . Portare in fondo un pareggio ci avrebbe permesso di ripartire dopo una sconfitta e vivere la settimana in maniera diversa. Non si può prendere un gol come il secondo. è assurdo. Si può lasciare libero uno in mezzo all’area? Non è concepibile. Bisogna stare zitti e svegliarci.", ha spiegato subito dopo la gara Braglia.

Ma oltre all’ingenuità e alla superficialità c’è un altro aspetto che l’allenatore non ha gradito.

"Io dirò ai ragazzi che prima e dopo la partita noi dobbiamo andare a salutare il nostro pubblico. Dobbiamo andare là sotto, sia che si vinca che si perda. Prendi quel che devi prenderti e poi te ne vai. Mi dispiace che non ho fatto in tempo a rimandarli indietro. Da ora in poi, in ogni situazione, non scapperemo dal campo".

L’entusiasmo della presentazione lascia il campo ad un volto che racconta altro.

"Se sono preoccupato? No, ma sono consapevole che c’è tanto da fare. Dobbiamo cercare di venire fuori da questa situazione in qualsiasi maniera. Innanzitutto dobbiamo recuperare quelli che sono fuori. Poi devo iniziare a conoscere tutta la rosa perché oggi sono andato su quelli che più o meno stavano giocando finora. Ci siamo messi in maniera più offensiva per tenerli più bassi ma non ci è riuscito benissimo. Ma in un giorno non posso cambiare la vita di 23 persone. Secondo me i ragazzi ci hanno provato, non posso dirgli niente sotto questo punto di vista. Sono io che devo aiutare loro".

La classifica è già preoccupante.

"I nomi e il blasone in Serie C contano poco. Dobbiamo dimostrare di meritare di giocare nel Perugia. Le chiacchiere stanno a zero, basta guardare la classifica. Il Perugia non può stare in questa posizione. Dobbiamo iniziare a prendere fiducia e fare il campionato che dobbiamo fare".