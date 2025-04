Perugia, Cangelosi deluso dalla stagione: "In trasferta abbiamo faticato"

CAMPOBASSO - "Sono deluso della prestazione, ma è l’esatta fotografia dell’andamento avuto dal Perugia in trasferta durante tutta la stagione. Non so se è una cosa mentale o altro, ma questa squadra fuori fa fatica. Abbiamo fatto male, siamo andati a sprazzi. Nel complesso il risultato è giusto. Non ci si rende conto che quando ci si gioca qualcosa di importante l’intensità e la voglia di vincere tutti i contrasti deve essere diversa".

Vincenzo Cangelosi non nasconde la profonda amarezza per la chiusura anticipata della stagione. Ma guarda al futuro. "Mi rendo conto che la gente non può essere contenta del campionato fatto, specialmente in trasferta – racconta di fronte ai microfoni di Umbria Tv – . Mi prendo le mie responsabilità perché non sono riuscito ad invertire questo trend fuori casa. Ora avremo il tempo per pensare alle giuste operazioni da fare. Cercheremo di imbastire una squadra importante all’altezza delle ambizioni del Presidente e della piazza. Ora abbiamo l’ultima partita, poi ci metteremo a tavolino".

Giraudo invece si presenta per chiedere scusa. Per la stagione deludente. "Noi dobbiamo chiedere scusa, fare un esame di coscienza e vedere gli errori di noi giocatori, senza cercare alibi". Federico Giraudo è mortificato. "Quando una squadra come il Campbasso, già salvo, ha più fame di te, che perdi contrasti, va solo chiesto scusa. I play off non li avremmo meritati".