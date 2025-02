Perugia, contro la capolista senza paura: "Voglio una squadra che abbia coraggio"

Ritrovare tranquillità, serenità e coraggio. Vincenzo Cangelosi, alla guida del Perugia da una manciata di giorni, alla vigilia della sfida con la capolista Entella, racconta i tasti che ha toccato al suo arrivo in biancorosso per affrontare, intanto, la prima della classe.

"Ho trovato un gruppo di ragazzi che vuole uscire dalla difficoltà – spiega – , si sono messi tutti subito a disposizione. Abbiamo toccato solo alcuni tasti, quello che oggi mi interessa di più è dare tranquillità e serenità. Quando si viene da un periodo difficile, anche a causa dei tanti infortuni, con poche vittorie si perdono certezze, per questo ho lavorato per aumentare l’autostima. Perché il Perugia non può trovarsi in questa posizione, è una squadra composta da buoni giocatori. C’è possibilità lavorare".

Il debutto a Chiavari.

"So della forza dell’Entella, squadra con le idee chiare. Ma a me interessa la mentalità del mio gruppo, voglio che abbia coraggio, che non si preoccupi troppo di quello che può accadere durante la partita. Cercheremo di interpretarla nel modo migliore, mi aspetto voglia di giocarcela. Questa sfida ci può aiutare anche se il coefficiente di difficoltà è molto alto".

Cosa le ha trasmesso il presidente Faroni?

"Ha grande ambizione e vuole portare il Perugia più in alto possibile, vuole ritrovare l’entusiasmo che si è perso, vogliamo lavorare per riportare la gente allo stadio".

Quale sarà il Perugia di Cangelosi?

"Se la squadra ha un’identità precisa la porto avanti, dobbiamo trovare nel minor tempo possibile un sistema che calzi con le caratteristiche dei ragazzi. Ho comunque un’idea di base che prescinde dall’avversario. Non per presunzione, se una squadra ha un’identità, se vuole essere propositiva deve cercare di comandare. I sistemi sono dei numeri che si hanno all’inizio, poi l’interpretazione la danno i giocatori".