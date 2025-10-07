Perugia, crisi dentro e fuori dal campo. Intanto il club pensa a Fabrizio Ravanelli

Il Perugia annaspa sempre più. Serve, subito, un salvagente. Il Grifo è apparso allo sbando, sia in campo (alcune scelte compiute lasciano almeno perplessi) che fuori. I rapporti ormai logorati tra società e il diesse Meluso non aiutano certo la squadra che probabilmente avverte la tensione tra le parti. Il dirigente si è accollato tutte le responsabilità di una campagna acquisti (si fa per dire) deludente, ma il fatto è che il budget promesso non sarebbe stato rispettato. Questa l’unica spiegazione razionale. Il dirigente è però legato ad un contratto faraonico per la categoria e per gli stipendi medi dell’attuale società e il club vorrebbe che fosse Meluso a fare un passo indietro. Abbastanza utopistico.

In questa situazione da separati in casa c’è il Perugia reduce da cinque sconfitte consecutive, entrato in tunnel buio e pericoloso. Serve una sterzata, un cambio di rotta, scelte semplici per provare a uscire da questo labirinto.

Il Perugia, visto che non potrà interevenire sul mercato (sperando lo faccia) prima di gennaio, ragiona su una figura che possa avvicinare i tifosi in questa situazione che non ha precedenti. E allora ha allacciato i contatti con Fabrizio Ravanelli, storico e amato bomber del Grifo. Penna Bianca, che in questi giorni ha parlato di Perugia nelle varie occasioni (Castello di Vino e la festa dello stadio Curi), avrebbe dato la sua disponibilità di massima alla società di Faroni.

Il presidente avrebbe pensato per lui un ruolo che possa interessare l’area tecnica (non sarà il nuovo diesse) e anche quella societaria. Che possa fungere da trait d’union anche con la piazza. Fabrizio Ravanelli attualmente è legato con l’Olympique Marsiglia con il ruolo di collaboratore istituzionale e sportivo alle dirette dipendenze del presidente Pablo Longoria. Ci sarà quindi da sciogliere il nodo-contratto. La trattativa sarebbe in piedi e avanzata.