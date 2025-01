Perugia, dopo Kanoute c’è il baby Joselito. Seghetti-Spezia, frenata nella trattativa

In attacco c’è Mamadou Kanoute, a centrocampo il giovane Joselito. Ma potrebbe non finire qui. Anche se le prossime operazioni in entrata dipenderanno dalle uscite. E a proposito di cessioni potrebbe saltare quella di Alessandro Seghetti allo Spezia.

Andiamo con ordine. L’esterno Kanoute è già a Pian di Massiano, ha fatto conoscenza intanto con l’ambiente: per l’attaccante (esterno destro che gioca a sinistra e all’occorrenza anche seconda punta) del Trapani è tutto definito, anche se per la firma potrebbero volerci ancora alcuni giorni. La società biancorossa farà di tutto per averlo a disposizione per la gara di sabato con il Rimini, ma nulla è scontato. Restano da limare alcuni dettagli, non resta che attendere e sperare.

Capitolo centrocampo: la società biancorossa ha trovato l’accordo per portare alla corte di Zauli il giovane spagnolo Josè Gomez Marquez (Joselito), 184 centimetri, mediano classe 2004 in forza al Verona. Un giovane che ha trascorsi nel settore giovanile del club veneto che oggi metterà nero su bianco.

E poi c’è l’attacco: la società vorrebbe trovare una prima punta, un giocatore che possa completare il reparto e dare il cambio, all’occorrenza, a Montevago. Ma intanto c’è da segnalare una frenata per quanto riguarda la cessione di Seghetti allo Spezia. Il club ligure vorrebbe chiudere l’operazione per portare l’attaccante già in questa sessione di mercato.

La situazione è rimasta sospesa, perché a La Spezia sono alle prese con la vendita della società che in questo momento ha la priorità. Ci sono ancora alcuni giorni che potrebbero cambiare la situazione: le carte restano in tavola. Intanto l’attaccante la prossima settimana torna a disposizione. Potrebbe essere a disposizione di Zauli se la trattativa salterà oppure se andrà in porto e lo Spezia deciderà di lasciarlo in prestito al Perugia fino alla fine della stagione.