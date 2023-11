Perugia, è una giornata da non fallire . Obiettivo controsorpasso alla Carrarese

Il Perugia deve dare un segnale forte. Domani scende in campo prima delle due squadre in testa alla classifica e contro un avversario che ha saputo approfittare del passo falso del Grifo a Pineto per superarlo.

I biancorossi, domani alle 18,30 al Curi, contro la Carrarese dell’ex Dal Canto, con un successo, hanno la possibilità di operare il controsorpasso e, visti gli impegni delle dirette concorrenti, hanno una buona possibilità di ridurre lo svantaggio dal vertice. Inizia un calendario più ostico per la squadra rimagnola, il finale del girone di andata non sarà una passeggiata.

Domani alle 20,45, infatti, si gioca Pescara-Cesena: la squadra di Zeman non attraversa un grande momento ma la sfida per i romagnoli non sarà sicuramente agevole. Sarà un match, inoltre, tra il primo e il secondo attacco della categoria che si preannuncia spettacolare. Il giorno successivo, invece, sarà la volta della Torres: i sardi saranno di scena in casa contro il Gubbio. La squadra di Braglia, fuori casa, non ha fatto benissimo, ma resta comunque un avversario tosto da affrontare.

Intanto, però, Baldini pensa alla sua partita e alle soluzioni da adottare per ovviare all’assenza di Vazquez in attacco (lesione muscolare a carico dell’adduttore destro). L’idea è quella di impiegare la coppia formata da Matos-Seghetti: i due sono i favoriti alla vigilia del confronto anche se manca ancora un giorno di allenamento (oggi pomeriggio al Curi) per sciogliere gli ultimi dubbi. In difesa, Baldini potrebbe optare per la conferma di Mezzoni a destra, mentre a sinistra potrebbe trovare spazio Bozzolan. Al centro, spazio a Angella con Vulikic. A centrocampo dovrebbe scattare la conferma per Kouan, Bartolomei e Iannoni, con Santoro alle spalle della coppia d’attacco. Molto più defilata la soluzione con Ricci alle spalle della coppia d’attacco, con Santoro arretrato in mediana al posto di Iannoni.