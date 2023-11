"Perugia in Trasferta: Lo Stadio di Pineto Pronto ad Accogliere i Biancorossi"

Alla fine la sede del prossimo incontro del Perugia dovrebbe essere lo stadio di Pineto che aprirebbe i battenti proprio per la sfida con i biancorossi di Baldini. Ma almeno fino a ieri sera mancava l’ufficialità e in assenza non può partire la prevendita dei biglietti. Oggi dovrebbe arrivare l’ok da parte della Lega di C e contestualmente dovrebbe prendere il via la vendita dei tagliandi anche per il settore ospiti. Intanto, in attesa di notizie ufficiali, anche per quanto riguarda capienza e settore ospiti, il Coordinamento dei Perugia Club fa sapere di essere pronto per la trasferta per il match in programma sabato alle 16,15. La partenza è fissata per le 12 dal parcheggio del l Centro commerciale Borgonovo in viale Centova. Il prezzo del viaggio è di 25 euro. Chi fosse interessato può informarsi e prenotare, contattando i seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).