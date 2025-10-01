Perugia, la società reintegra Bartolomei. Biancorossi da ieri in ritiro per dare la svolta

Un ritiro per iniziare col piede giusto il campionato. Sono già passate sette giornate, ma il Perugia è ancora a secco di vittorie e stagna al penultimo posto in graduatoria. Un ritiro, quello iniziato ieri dopo la seduta di ripresa, per mettere un punto. E cambiare tutto: passo, atteggiamento, spirito. Con una novità, un passo indietro da parte della società di Pian di Massiano. Già, perché alla ripresa di ieri pomeriggio in gruppo c’era anche Paolo Bartolomei. Il centrocampista, che era fuori rosa dall’inizio della preparazione estiva è stato reintegrato in rosa. Bartolomei e Lisi erano usciti dal gruppo squadra in estate, la società ha provato a trovare una sistemazione per i due giocatori fuori dal progetto. Missione che non è andata a buon fine. Ora con l’avvento di Braglia e con un posto in lista libero, il giocatore torna a disposizione del nuovo allenatore. Il posto è stato lasciato libero dal difensore Noah Lewis: il centrale, infatti, dovrà operarsi nuovamente, il calvario iniziato più di un anno fa non è finito, anzi. Di comseguenza, il Perugia intende sfruttare le forze in campo. C’è da chiedersi dove Braglia pensa di inserire Bartolomei, se nel gruppo (già piuttosto folto) dei centrocampisti o magari in difesa. Di sicuro ci sarà da attendere: Bartolomei è allenato ma dovrà ritrovare il ritmo-gara. Dalla seduta di ieri pomeriggio sono arrivati segnali incoraggianti da Manzari: l’esterno ex del Bari è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe quindi dare la sua disponibilità per la gara in programma domenica sul campo del Carpi. Ci sarà da capire come Braglia intenderà affrontare la sua prima trasferta (sconterà la seconda delle due giornate di squalifica): le prove generali sono previste nel test di domani a Ponte San Giovanni. Intanto, però, oggi i biancorossi sono attesi da una doppia seduta di allenamento.