Bentornato Perugia, arriva la prima vittoria Kanoute-Montevago, steso il Livorno

Perugia, 27 ottobre 2025 – Finalmente. I presupposti c’erano tutti e il Perugia non ha tradito le attese dei 5000 del Curi, con la sua prima vittoria in campionato, sei mesi dopo l’ultima volta: la curva Nord importante, i cori, gli striscioni per Giovanni Tedesco, al suo debutto da allenatore del Grifo. In lontananza anche le luci dei baracconi.

Poco importa se il Livorno non è apparso irresistibile, stavolta più che mai contava la vittoria, quella della ripartenza che vale anche una buona fetta di stagione. Dopo un primo tempo frenetico, con la squadra apparsa fin troppo “caricata”, Tedesco sistema l’attacco e arrivano anche i gol, di Kanoute prima e di Montevago poi. La prima di Tedesco-Gaucci è da ricordare, ora serve dare seguito per non perdere l’atmosfera della festa, del ritrovato entusiasmo dopo mesi di delusioni.

Il Perugia parte tonico nell’atteggiamento, Forse anche troppo carico, al limite del frenetico. La prima chance è del Livorno: al 12’ Bartolomei perde una palla pericolosa, Dionisi alla conclusione sbaglia.

Il gioco non è ancora fluido, qualche lancio lungo di troppo, senza la “sottopunta“ ad asistere Montevago, troppo isolato. Al 23’Cioffi salta Riccardi, Angella fa muro per l’arbitro è rigore. Rivisto col Fvs, non c’è fallo.

Lo stadio tira un sospiro di sollievo. Ma in campo qualcosa non va: intorno alla mezzora, Tedesco sistema le cose, Manzari si sposta alle spalle di Montevago e Kanoute. La parita oltre a essere caotica è anche frizzantina e infatti dura poco la prima in panchina per Riccardo Gaucci che al 41’ prende un rosso e lascia il campo. Il Perugia sbaglia tanto, la prima occasione è nel recupero in ripartenza, la conclusione di Megelaitis è sull’esterno della rete.

La ripresa inizia però con lo stesso undici. Al 7’ ancora una leggerezza rischia di costare caro, stavolta un fraintendimento tra Giunti e Tozzuolo spiana la strada a Panaioli che per fortuna si inceppa.

Un minuto più tardi, invece, non si inceppa Kanoute che raccoglie da Megelaitis e con un rasoterra dal limite beffa Seghetti e porta avanti il Grifo. E mentre Montevago (17’) sfiora il gol impossibile, Formisano si gioca la carta Di Carmine. Ma è invece Montevago a festeggiare la sua prima di questa stagione: Giunti resiste e tiene palla, Bartolomei conclude, sulla respinta corta di Seghetti si avventa l’attaccante che fa 2-0. Esplode il Curi.