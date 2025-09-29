Perugia mai così in basso, scatta il ritiro. Il crollo nella ripresa ’costa’ cinque punti

Intanto ritrovare lucidità. Anche se comporta prendere atto che il Perugia in questa stagione non solo non ha mai vinto (l’unica squadra del girone), ma ha perso quattro volte su sette, tre al Curi e con squadre che non navigano nell’oro. In tutti i sensi.

Non si può oiù intervenire sul mercato, andata fatto nei tempi e nei modi giusti, non si può cambiare un altro allenatore, siamo già a quota due: l’unica cosa da fare è prendere atto dei limiti ma anche del fatto che la rosa del Perugia anche se non può ambire ai traguardi sbandierati, può almeno disputare un campionato decoroso.

Ritrovarsi la parola d’ordine. E così la società, dopo averci dormito su, ha deciso che la squadra andrà in ritiro in vista della trasferta con il Carpi.

Lo farà in città, quindi si allenerà a Pian di Massiano, e lo farà a partire da domani sera. E poi verranno ripristinate le amichevole come nei tempi belli, con il test del giovedì che serviva all’allenatore per valutare la squadra e che aggregava.

Ieri, nonostante il giorno di riposo precedentemente concordato – fa sapere la società biancorossa con una nota – , la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati al centro sportivo per una seduta di allenamento.

Oggi i grifoni usufruiranno di un giorno di riposo, poi da domani, dopo la seduta di allenamento “la si trasferirà in ritiro da martedì fino al giorno della trasferta contro il Carpi. Nella giornata di giovedì – aggiunge la nota del clyub – è in programma un’amichevole contro la Pontevecchio, alle 16,30, allo stadio “Degli Ornari”“. Mentre per mercoledì è in programma una doppia seduta di allenamento.

La condizione. Sotto la lente degli addetti ai lavori la condizione fisica della squadra. Tra le righe, c’è chi sussurra di una condizione svolta in estate che starebbe condizionando la squadra.

Punti di vista: il crollo della squadra nella ripresa, numeri alla mano c’è, può anche essere dettato da una condizione psicologica minata dai risultati. La frustrazione di non raggiungere il risultato può portare ad un crollo: spesso la testa sopperisce alla stanchezza della gambe.

Certo è che i numeri tra il primo e il secondo tempo dicono che qualcosa non va. Se le partite fossero finite al 45’, la squadra biancorossa oggi avrebbe 8 punti (media classifica), ben cinque in più rispetto ai miseri tre punti che la collocano all’ultimo posto in graduatoria (il Rimini ne ha fatti 7).

C’è da dire che considerando solo il secondo tempo, i biancorossi hanno conquistato 5 punti (che valgono però comunque il penultimo posto).